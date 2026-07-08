«Никаких измнений»: АвтоВАЗ опроверг повышение цен с 1 августа

«Предвосхищая возможное распространение панических сообщений о якобы повышении цен на Lada с 1 августа, спешим заверить, что не несём ответственности за сны-кошмары отдельных тольяттинских „блогеров-инсайдеров“, а также за результаты их общения с неясными представителями якобы дилерского сообщества Lada», — говорится в публикации.

До этого АвтоВАЗ увеличил рекомендованные цены на Lada Largus и его модификации. Прибавка составила 50 тысяч рублей для всех версий, включая Largus CNG и Largus Cross.

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