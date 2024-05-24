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Новости
Опубликовано 24 мая 2024, 16:03
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Экс-завод Nissan, где собирают кроссоверы Xcite, отправил рабочих в простой

Причина такого решения не разглашается
Треть сотрудников бывшего завода Nissan в России отправили в простой. 317 работников бывшего «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» в Санкт-Петербурге отпустили домой до конца месяца, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра занятости. То есть, в простой отправились около трети штата «Автозавода Санкт-Петербург», где недавно наладили производство кроссовера X-Cross 7 марки Xcite — он же Chery Tiggo 7 Pro с новыми шильдиками.
Завод Nissan
Завод Nissan
© Архивное фото
Мария Руцкая

Впервые экс-завод Nissan отправился в простой в марте 2022 года. Тогда в его штате числилось порядка двух тысяч человек.

В 2023-м там временно наладили производство кроссовера Lada X-Cross 5, представлявшего собой FAW Bestune T77 с ладьей на решетке радиатора. Однако сотрудничество с FAW не задалось, и сборка прекратилась после выпуска первой партии из 170 машин. В свободной продаже они так и не появились.

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В феврале 2024-го АвтоВАЗ, попавший под санкции США, вернул предприятие государству. Там прописалась новая модель — кроссовер Xcite X-Cross 7. Исходный Chery Tiggo 7 Pro при этом исключили из российской линейки Chery, чтобы уберечь молодой бренд от лишней конкуренции.

Ожидалось, что до конца нынешнего года будет выпущено 25 тысяч таких автомобилей, но объявленный простой может оказаться сигналом проблем на производстве. При этом первые Xcite уже поступили в автосалоны. Продажи должны стартовать 27 мая, ориентировочная цена — 2,5 миллиона рублей.

Источник:ТАСС
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#Россия
#Nissan
#Производство
#Автопром
#XCITE