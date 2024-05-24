Экс-завод Nissan, где собирают кроссоверы Xcite, отправил рабочих в простой

Впервые экс-завод Nissan отправился в простой в марте 2022 года. Тогда в его штате числилось порядка двух тысяч человек.

В 2023-м там временно наладили производство кроссовера Lada X-Cross 5, представлявшего собой FAW Bestune T77 с ладьей на решетке радиатора. Однако сотрудничество с FAW не задалось, и сборка прекратилась после выпуска первой партии из 170 машин. В свободной продаже они так и не появились.