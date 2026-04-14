Nissan избавится от 11 моделей автомобилей, не приносящих доход

Стратегия, рассчитанная на долгосрочную перспективу, также включает объединение моделей в семейства для снижения затрат и внедрение технологий искусственного интеллекта. Под сокращение попадут «низкоэффективные модели», но культовые спорткары Z и GT-R останутся в линейке бренда.

Nissan также уточнил фокус на ключевых рынках: США, Япония и Китай — Европа в этот список не вошла. Компания ожидает устойчивого роста и планирует продавать 1 млн автомобилей в год на рынке США к 2030 году, что на 7,97% больше, чем было продано в 2025 году.

Ключевым элементом будущего станет искусственный интеллект, который будет использоваться в системах помощи водителю и управлении автомобилем. К 2030 году Nissan намерен оснастить технологиями ИИ 90% своего модельного ряда.

Читайте также:

— В России рухнул рынок пикапов

— Назван главный недостаток нового кроссовера «Москвич» М90

— Российские продажи Honda выросли в 4,6 раза за год