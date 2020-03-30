Редкий и очень мощный Nissan Juke продают за 57 миллионов рублей

До наших дней дожили всего три экземпляра: два кроссовера разбили в ДТП, еще два принадлежат компании Nissan. Объявление о продаже пятого появилось на портале JamesEdition. За 57 миллионов рублей можно получить 700-сильный кроссовер с двигателем объемом 3,8 литра, тормозами Brembo и 20-дюймовыми дисками. Автор объявления указал, что автомобиль находится в Германии, а его пробег не превышает 20 километров.