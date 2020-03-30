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11:33

Редкий и очень мощный Nissan Juke продают за 57 миллионов рублей

Кроссовер, выпущенный всего в пяти экземплярах, оснащен 700-сильным мотором

© JamesEdition
Лиза Будрина
На продажу выставлен один из пяти существующих Nissan Juke от RML Group с мотором от GT-R, который форсировали до 700 лошадиных сил. Редчайший Juke оценили в 649 500 долларов, что по нынешнему курсу составляет без малого 57 миллионов рублей.

До наших дней дожили всего три экземпляра: два кроссовера разбили в ДТП, еще два принадлежат компании Nissan. Объявление о продаже пятого появилось на портале JamesEdition. За 57 миллионов рублей можно получить 700-сильный кроссовер с двигателем объемом 3,8 литра, тормозами Brembo и 20-дюймовыми дисками. Автор объявления указал, что автомобиль находится в Германии, а его пробег не превышает 20 километров.

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Стандартный Juke сменил поколение осенью прошлого года. Кроссовер перешел на трехцилиндровый мотор 1.0 мощностью 117-сильный и перебрался на новую модульную платформу CMF-B. Эта же архитектура лежит в основе европейских Renault Clio и Captur. В Европе кроссовер стоит от 18 990 евро (почти 1,7 миллиона рублей по нынешнему курсу).

Поставки Juke предыдущего поколения в Россию были прекращены летом 2019 года, когда истек срок действия Одобрения типа транспортного средства. Модель второго поколения до нас пока не добралась, хотя ранее изображения новинки появились в базе Роспатента.

Источник: JamesEdition