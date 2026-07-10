Nissan сделал из Renault Duster маленький Patrol

Оформлением передней части Nissan Tekton напоминает Nissan Patrol: модели прежде всего похожи головной оптикой. При этом новинка, в основе которой лежит Renault Duster, существенно компактнее: её длина составляет4349 мм, а размер колёсной базы — 2657 мм.

Базовым мотором выступает литровая «турботройка» мощностью 101 л.с., с которой агрегатируется 6-ступенчатая «механика». Также покупателям предложат 163-сильный 1.3, который помимо механической сможет предложить 6-диапазонную автоматическую коробку.