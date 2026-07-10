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Опубликовано 10 июля 2026, 15:31
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Nissan сделал из Renault Duster маленький Patrol

Nissan представил похожий на Patrol кроссовер Tekton. Компаний Nissan представила новый кроссовер под названием Tekton. Первым рынком, где появится новинка, станет Индия, но затем география присутствия должна быть существенно расширена. В планах японского автопроизводителя продавать машины на территории 50 стран мира.
Nissan Tekton
Nissan Tekton
© Nissan
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Оформлением передней части Nissan Tekton напоминает Nissan Patrol: модели прежде всего похожи головной оптикой. При этом новинка, в основе которой лежит Renault Duster, существенно компактнее: её длина составляет4349 мм, а размер колёсной базы — 2657 мм.

Базовым мотором выступает литровая «турботройка» мощностью 101 л.с., с которой агрегатируется 6-ступенчатая «механика». Также покупателям предложат 163-сильный 1.3, который помимо механической сможет предложить 6-диапазонную автоматическую коробку.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Nissan Tekton

© Nissan

В Индии кроссовер будет стоить от 1,1 млн рупий (835 тыс. рублей). Все версии предлагают только передний привод, но нельзя исключать, что для других рынков будут созданы полноприводные модификации.

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Автор:Алексей Кованов
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