Опубликовано 10 июля 2026, 15:311 мин.
Nissan сделал из Renault Duster маленький Patrol
Nissan представил похожий на Patrol кроссовер Tekton. Компаний Nissan представила новый кроссовер под названием Tekton. Первым рынком, где появится новинка, станет Индия, но затем география присутствия должна быть существенно расширена. В планах японского автопроизводителя продавать машины на территории 50 стран мира.
© Nissan
Оформлением передней части Nissan Tekton напоминает Nissan Patrol: модели прежде всего похожи головной оптикой. При этом новинка, в основе которой лежит Renault Duster, существенно компактнее: её длина составляет4349 мм, а размер колёсной базы — 2657 мм.
Базовым мотором выступает литровая «турботройка» мощностью 101 л.с., с которой агрегатируется 6-ступенчатая «механика». Также покупателям предложат 163-сильный 1.3, который помимо механической сможет предложить 6-диапазонную автоматическую коробку.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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В Индии кроссовер будет стоить от 1,1 млн рупий (835 тыс. рублей). Все версии предлагают только передний привод, но нельзя исключать, что для других рынков будут созданы полноприводные модификации.
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