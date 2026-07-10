В Белоруссии появился большой Changan за 1,3 млн рублей

Большой седан Changan UNI-L будет доступен белорусам за 1,3 млн рублей. Длина модели составляет 4785 мм, ширина — 1840 мм, высота — 1470 мм, а размер колёсной базы достигает 2765 мм. В движение машину приводит электрический 143-сильный двигатель, который питается от тягового аккумулятора фирмы CATL. Ёмкость батареи равна 51,9 кВт·ч, которых хватает на 530 км (по китайскому циклу CLTC).