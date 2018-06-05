Nissan откажется от дизелей

Компания Nissan намерена прекратить разработку дизельных двигателей, сосредоточившись на электрификации модельного ряда. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.

По мнению руководства «Ниссана», спрос на дизельные автомобили будет сокращаться на всех рынках, особенно учитывая планируемые ограничения европейский стран на передвижения машин с моторами на «тяжелом топливе» в центрах крупных городов.

Японский производитель полностью откажется от дизелей к 2020 году. К этому сроку остановится производство и продажи легковых машин с такими силовыми установками в Европе (в Японии и США их уже нельзя купить). Исключением станет лишь коммерческий транспорт, который продолжат оснащать дизельными моторами, но закупаемыми у других производителей.

В России дизельные моторы доступны для Nissan X-Trail и Qashqai. Вседорожники предлагаются со 130-сильным агрегатом объемом 1,6 литра

Партнер «Ниссана» по альянсу – Renault – тоже намерен в ближайшем будущем прекратить разработку дизельных агрегатов.

Ранее о прекращении разработки дизельных моторов заявила фирма Volvo. Сэкономленные средства марка направит на создание гибридных модификаций.

При этом компания Bosch заявила, что нашла способ спасти дизельные двигатели, сделав их экологичнее и экономичнее. Для этого предлагается использовать технологию активного терморегулирования, поддерживающую оптимальную температуру в системе рециркуляции выхлопных газов.