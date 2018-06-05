Компания займется электрификацией модельного ряда

Пульс

Nissan откажется от дизелей

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5 июня 2018

Компания Nissan намерена прекратить разработку дизельных двигателей, сосредоточившись на электрификации модельного ряда. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.

[Как и почему дизель из самого перспективного вида топлива превращается в изгоя](https://motor.ru/lab/dieselgoaway.htm)

Как и почему дизель из самого перспективного вида топлива превращается в изгоя

По мнению руководства «Ниссана», спрос на дизельные автомобили будет сокращаться на всех рынках, особенно учитывая планируемые ограничения европейский стран на передвижения машин с моторами на «тяжелом топливе» в центрах крупных городов.

Японский производитель полностью откажется от дизелей к 2020 году. К этому сроку остановится производство и продажи легковых машин с такими силовыми установками в Европе (в Японии и США их уже нельзя купить). Исключением станет лишь коммерческий транспорт, который продолжат оснащать дизельными моторами, но закупаемыми у других производителей.

В России дизельные моторы доступны для Nissan X-Trail и Qashqai. Вседорожники предлагаются со 130-сильным агрегатом объемом 1,6 литра

В России дизельные моторы доступны для Nissan X-Trail и Qashqai. Вседорожники предлагаются со 130-сильным агрегатом объемом 1,6 литра

[Любимые дизельные внедорожники россиян](https://motor.ru/selector/rusdieselcars.htm)

Любимые дизельные внедорожники россиян

Партнер «Ниссана» по альянсу – Renault – тоже намерен в ближайшем будущем прекратить разработку дизельных агрегатов.

Ранее о прекращении разработки дизельных моторов заявила фирма Volvo. Сэкономленные средства марка направит на создание гибридных модификаций.

При этом компания Bosch заявила, что нашла способ спасти дизельные двигатели, сделав их экологичнее и экономичнее. Для этого предлагается использовать технологию активного терморегулирования, поддерживающую оптимальную температуру в системе рециркуляции выхлопных газов.

Самые крутые дизели

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