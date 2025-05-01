Фотофакт: АвтоВАЗ тестирует Niva Travel с новым дизайном и двигателем

Рыночный дебют внедорожника ожидается во втором полугодии

Фотофакт: АвтоВАЗ тестирует Niva Travel с новым дизайном и двигателем. Тольяттинский портал Avtograd News поделился снимком предсерийной пятидверки в обновлённом исполнении. Такая Lada Niva Travel в целом повторяет концепт-кар e-Niva, но есть важные отличия. К примеру, модные поворотники в зеркалах заднего вида исчезли: даже в топ-комплектации остались крылья старого образца с отверстиями под указатель поворота. Зато в серии ждут светодиодные фары.