Фотофакт: АвтоВАЗ тестирует Niva Travel с новым дизайном и двигателем

Фотофакт: АвтоВАЗ тестирует Niva Travel с новым дизайном и двигателемРыночный дебют внедорожника ожидается во втором полугодии
Тестовая бензиновая Niva Travel отличается от прототипа e-Niva целым рядом деталей. Зоны около противотуманных фар выполнены из неокрашенного пластика, отсутствуют «аэродинамичные» диски с направленным рисунком, а накладки на колёсных арках сделаны в цвет. Однако общая концепция неизменна: АвтоВАЗ поменяет внедорожнику переднюю маску и перейдёт на светодиодную оптику.
Важные нововведения будут под капотом. Глава автогиганта Максим Соколов пообещал, что во втором полугодии «Нивы» попрощаются с двигателем от «Жигулей». На смену придёт 8-клапанный двигатель объёмом 1,8 литра от переднеприводных моделей Lada. Также ожидаются нерегулируемые ступичные подшипники, а в перспективе переход на электронную архитектуру от «Весты».
К концу года апгрейд ждёт классическую Niva Legend: внедорожник тоже переведут на двигатели объёмом 1,8 литра, модернизируют трансмиссию и системы безопасности. Также в планах АвтоВАЗа запустить в серию Niva Sport, но уже с другим мотором — наряду с «атмосферником» 1.6 под капотом появится форсированный двигатель 1.8, близкий к Vesta Sport.