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Опубликовано 01 мая 2025, 11:22
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Фотофакт: АвтоВАЗ тестирует Niva Travel с новым дизайном и двигателем

Рыночный дебют внедорожника ожидается во втором полугодии
Фотофакт: АвтоВАЗ тестирует Niva Travel с новым дизайном и двигателем. Тольяттинский портал Avtograd News поделился снимком предсерийной пятидверки в обновлённом исполнении. Такая Lada Niva Travel в целом повторяет концепт-кар e-Niva, но есть важные отличия. К примеру, модные поворотники в зеркалах заднего вида исчезли: даже в топ-комплектации остались крылья старого образца с отверстиями под указатель поворота. Зато в серии ждут светодиодные фары.
Фотофакт: АвтоВАЗ тестирует Niva Travel с новым дизайном и двигателем
© Avtograd News через vk.com
Сергей Ильин
Сергей Ильин

Тестовая бензиновая Niva Travel отличается от прототипа e-Niva целым рядом деталей. Зоны около противотуманных фар выполнены из неокрашенного пластика, отсутствуют «аэродинамичные» диски с направленным рисунком, а накладки на колёсных арках сделаны в цвет. Однако общая концепция неизменна: АвтоВАЗ поменяет внедорожнику переднюю маску и перейдёт на светодиодную оптику.

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Важные нововведения будут под капотом. Глава автогиганта Максим Соколов пообещал, что во втором полугодии «Нивы» попрощаются с двигателем от «Жигулей». На смену придёт 8-клапанный двигатель объёмом 1,8 литра от переднеприводных моделей Lada. Также ожидаются нерегулируемые ступичные подшипники, а в перспективе переход на электронную архитектуру от «Весты».

К концу года апгрейд ждёт классическую Niva Legend: внедорожник тоже переведут на двигатели объёмом 1,8 литра, модернизируют трансмиссию и системы безопасности. Также в планах АвтоВАЗа запустить в серию Niva Sport, но уже с другим мотором — наряду с «атмосферником» 1.6 под капотом появится форсированный двигатель 1.8, близкий к Vesta Sport.