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Читальный зал
Renault, Haval или Volkswagen: семь подержанных кроссоверов, которые реально найти за полтора миллиона
Новости
Renault улучшила старый Duster
Новости
У нового Duster появится линейка спецверсий в честь «Дакара»
Новости
Видео: новый Renaul Duster провалил краш-тест
14 июня 2024, 13:10
Бестселлер Renault продают в России по цене Lada Vesta
Пробег кроссовера — всего пять километров
Renault превратит Duster в брутальный пикап
Он станет глобальной моделью и будет сильно отличаться от нынешнего Oroch
15 марта 2024, 13:35
Новости
Мария Руцкая
8 февраля 2024, 13:55
Renault Duster нового поколения выходит на турецкий рынок
Рассекречен интерьер и гамма двигателей
13 января 2024, 23:59
Renault обновила старый Duster: акцент на безопасности и дизайне
Кроссовер второго поколения не торопится в отставку в Бразилии
8 декабря 2023, 11:19
Теперь и Renault: Duster перешел в новое поколение
Renault Duster третьего поколения будут выпускать в Турции
29 ноября 2023, 16:33
Представлен новый Duster: свежий дизайн и гибридная установка
Продажи бестселлера в новой итерации должны стартовать 1 декабря
19 ноября 2023, 8:08
АвтоВАЗ вспомнил, почему не решился на кроссовер Lada Duster
С проектом локализации французской модели было много сложностей
15 ноября 2023, 12:33
Перечислены четырехлетние кроссоверы, которые можно выгодно продать
Сейчас они стоят дороже, чем на этапе покупки четыре года назад
13 ноября 2023, 13:57
Дизайн Renault Duster нового поколения полностью рассекречен
В Сети появились патентные изображения популярного кроссовера, который сменит поколение до конца ноября
Самый дешевый бронеавтомобиль
Видео: бронированный Renault Duster, кто и зачем его сделал?
14 октября 2023, 7:30
Лаборатория
Илья Фролов
30 июля 2023, 11:00
Видео: Duster разочаровал экспертов поведением на «лосином тесте»
Кроссовер не смог пройти испытание на эталонной скорости
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