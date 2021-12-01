Duster

Renault Duster

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Новости
Renault возобновил сборку кроссоверов в России
Московский завод французской марки находился в простое с 28 февраля
Новости
Renault Duster первого поколения отправили в отставку
Репортаж
Renault Duster в Киргизии
Новости
Российский Renault Duster лишился самой дешевой комплектации
14 января, 17:59
Видео: Lada Niva сразилась на бездорожье с Renault Duster и Suzuki Jimny
Автомобилям предстояло выполнить множество упражнений, за которые транспортным средствам начисляли баллы
Главный дизайнер Renault сравнил Duster с Porsche 911
Топ-менеджер назвал кроссовер простым, прочным и практичным автомобилем
13 января, 17:13Новости
Анастасия Мельник
Renault Duster и Suzuki Jimny
Ситуация: раскисшая просека, кроссовер и рамник. Вроде бы всё предсказуемо... Или нет?
1 декабря 2021, 8:00Тест-драйв
Дмитрий Ласьков
24 ноября 2021, 12:00
Очередь за новыми Renault Duster растянулась до следующего года
Покупатели из Европы вынуждены ждать новый кроссовер минимум полгода
22 ноября 2021, 17:04
Новый Renault Duster теперь можно взять по подписке. И вот за сколько
Кроссовер второго поколения появился в сервисе подписки «Яндекса»
19 октября 2021, 13:18
Renault подняла стоимость кроссоверов в России
Перед этим автомобили французской марки дорожали в сентябре
2 октября 2021, 19:38
Представлена коммерческая версия обновленного Duster
Бюджетный кроссовер превратили в двухместный фургон
26 сентября 2021, 20:20
Для Renault Duster подготовили недорогой и стильный тюнинг-обвес
Широкофюзеляжный комплект обойдётся всего в три тысячи евро
22 сентября 2021, 14:18
Каким будет Duster третьего поколения: новые подробности
В новом поколении кроссовер сохранит свои главные преимущества – практичность и доступность
Renault на два месяца задержит поставки новых Duster, Kaptur и Arkana
Все кроссоверы ожидают прибытия недостающих деталей на территории автозавода
20 сентября 2021, 17:07Новости
Анастасия Мельник
13 сентября 2021, 17:00
Появились подробности о Duster третьего поколения
Новинку постоят на модульной платформе CMF-B, которая также ляжет в основу будущих моделей Lada
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