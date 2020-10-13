Honda раскритиковала план Великобритании по отказу от машин с ДВС

Правительство Великобритании уже давно размышляет о полном запрете продаж машин с двигателями внутреннего сгорания и переходе на электромобили. Называют даже ориентировочный срок — 2035 год, но и он неокончательный. Против этого выступает Ассоциация автомобильной промышленности (SMMT), по мнению которой, для такого радикального шага необходимо полностью трансформировать и отрасль, и рынок.

Старший вице-президент Honda Europe Ян Хауэллс также считает, что говорить о полном отказе от машин с ДВС преждевременно. Целевых показателей по снижению выбросу парниковых газов можно добиться и другими способами. Например, выводом на рынок электрических моделей, гибридов, машин на водороде и синтетическом топливе — эти направления как раз и развивает Honda.