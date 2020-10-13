Honda раскритиковала план Великобритании по отказу от машин с ДВС

Правительство Великобритании уже давно размышляет о полном запрете продаж машин с двигателями внутреннего сгорания и переходе на электромобили. Называют даже ориентировочный срок — 2035 год, но и он неокончательный. Против этого выступает Ассоциация автомобильной промышленности (SMMT), по мнению которой, для такого радикального шага необходимо полностью трансформировать и отрасль, и рынок.
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Старший вице-президент Honda Europe Ян Хауэллс также считает, что говорить о полном отказе от машин с ДВС преждевременно. Целевых показателей по снижению выбросу парниковых газов можно добиться и другими способами. Например, выводом на рынок электрических моделей, гибридов, машин на водороде и синтетическом топливе — эти направления как раз и развивает Honda.
План властей Великобритании, говорит Хауэллс, лишит людей права выбора, а электрические автомобили рискуют стать привилегий исключительно богатых покупателей, так как цены на них обычно выше, чем на машины аналогичного класса, но с ДВС. Его слова косвенно подтверждает национальный Центр перспективных силовых установок, который уверен, что ценовой паритет между обычными автомобилями и электрокарами не будет достигнут даже к 2035 году.
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Но доступность — это лишь одна из проблем. Властям Великобритании, а также производителям, придется решать и другие вопросы: неравномерность развития инфраструктуры, технологические ограничения литий-ионных аккумуляторов, доступ к редкоземельным металлам, хотя некоторые пытаются обходиться без них. Все это в конечном счете будет вызывать только взаимное недовольство.
Сама же Honda планирует к 2050 году достичь полной CO₂-нейтральности. Для этого компания даже решила уйти из Формулы-1, а высвободившиеся ресурсы направить на различные экологические инициативы: ускорение развития технологий с нулевым уровнем выбросов (водородных и электрических силовых установок) и декарбонизацию модельного ряда. Сейчас в европейской линейке японцев только один электромобиль — хэтчбек Honda e.