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12:57

Volkswagen не вернется на «Пайкс Пик» для нового рекорда

Компания сосредоточится на новых проектах, но будет следить за достижениями других производителей

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Компания Volkswagen не намерена возвращаться в гонку Pikes Peak Hill Climb и улучшать собственный рекорд по скоростному подъему на гору. Вместо этого, производитель усовершенствует электрический спортпрототип I.D. R для участия в новом проекте — каком именно пока не сообщается.

О принятом решение не возвращаться на Пайкс Пик в интервью изданию Motorsport.com рассказал глава заводского отделения Volkswagen Motorsport Свен Смеетс: «Мы обсудили этот вопрос с отделом маркетинговых коммуникаций, и я прекрасно понимаю, что если мы вернемся, чтобы улучшить рекорд, и вдруг пойдет дождь, то никакого выхлопа от этого не будет».

При этом Смеетс подчеркивает, что компания будет пристально следить за попытками улучшить рекордное время. Если кто-то сможет его побить, то I.D. R обязательно вернется на гору в Колорадо, чтобы установить новый рекорд. Сейчас же руководство Volkswagen Motorsport рассматривает несколько вариантов дальнейшего использования спортпрототипа, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Volkswagen I.D. R оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 680 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. С места до 100 километров в час прототип разгоняется за 2,25 секунды. Максимальная скорость — 240 километров в час.

В июне Ромен Дюма за рулем электрического прототипа Volkswagen I.D. R установил новый абсолютный рекорд гонки «Пайкс Пик». Французский пилот проехал трассу за семь минут и 57,148 секунды — на 16 секунд быстрее времени, которое в 2013 году показал девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Леб на 875-сильном прототипе Peugeot 208 T16.

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