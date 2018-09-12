Volkswagen не вернется на «Пайкс Пик» для нового рекорда

О принятом решение не возвращаться на Пайкс Пик в интервью изданию Motorsport.com рассказал глава заводского отделения Volkswagen Motorsport Свен Смеетс: «Мы обсудили этот вопрос с отделом маркетинговых коммуникаций, и я прекрасно понимаю, что если мы вернемся, чтобы улучшить рекорд, и вдруг пойдет дождь, то никакого выхлопа от этого не будет».
При этом Смеетс подчеркивает, что компания будет пристально следить за попытками улучшить рекордное время. Если кто-то сможет его побить, то I.D. R обязательно вернется на гору в Колорадо, чтобы установить новый рекорд. Сейчас же руководство Volkswagen Motorsport рассматривает несколько вариантов дальнейшего использования спортпрототипа, но окончательное решение по этому вопросу еще не принято.
В июне Ромен Дюма за рулем электрического прототипа Volkswagen I.D. R установил новый абсолютный рекорд гонки «Пайкс Пик». Французский пилот проехал трассу за семь минут и 57,148 секунды — на 16 секунд быстрее времени, которое в 2013 году показал девятикратный чемпион мира по ралли Себастьен Леб на 875-сильном прототипе Peugeot 208 T16.