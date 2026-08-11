НовАЗ: в Новосибирске появится новый автозавод

Основная цель визита — изучение возможностей региона для организации производства транспортных средств с различными типами двигателей, включая электркары. Китайская сторона проявила интерес к созданию в Новосибирской области не отдельного завода, а многофункционального производственного кластера.

Китайские партнёры рассматривают возможность привлечения нескольких производителей для организации полного цикла выпуска техники. В рамках визита делегация посетила Промышленно-логистический парк Новосибирской области и Особую экономическую зону «Новосибирск».

По оценке гостей, эти площадки обладают необходимой инфраструктурой для реализации столь масштабного проекта. Члены делегации подчеркнули, что в Китае индустриальные парки, технопарки и особые экономические зоны являются одним из ключевых инструментов экономического роста.

В Новосибирской области, по их словам, это направление также активно развивается, что создает благоприятные условия для взаимовыгодного сотрудничества. Стороны договорились о продолжении переговоров и проработке деталей возможного инвестиционного проекта.

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