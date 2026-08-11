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Опубликовано 11 августа 2026, 18:27
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НовАЗ: в Новосибирске появится новый автозавод

Китайский инвестор запланировал в Новосибирске строительство автозавода. В Новосибирск с деловым визитом прибыла делегация из Китайской Народной Республики. В её состав вошли члены Комитета «Один пояс — один путь» — представители компаний «Шаньдун Уйжуй Энергетика», «Ресурсы Дальнего Востока», «Хэнань Шаолинь Автомобили», «Даньдун Хуанхай Автомобили» и «Ли Ми Коммерческие Транспортные Средства (Хэбэй)».
НовАЗ: в Новосибирске появится новый автозавод
© МАЗ Москвич
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Основная цель визита — изучение возможностей региона для организации производства транспортных средств с различными типами двигателей, включая электркары. Китайская сторона проявила интерес к созданию в Новосибирской области не отдельного завода, а многофункционального производственного кластера.

Китайские партнёры рассматривают возможность привлечения нескольких производителей для организации полного цикла выпуска техники. В рамках визита делегация посетила Промышленно-логистический парк Новосибирской области и Особую экономическую зону «Новосибирск».

По оценке гостей, эти площадки обладают необходимой инфраструктурой для реализации столь масштабного проекта. Члены делегации подчеркнули, что в Китае индустриальные парки, технопарки и особые экономические зоны являются одним из ключевых инструментов экономического роста.

В Новосибирской области, по их словам, это направление также активно развивается, что создает благоприятные условия для взаимовыгодного сотрудничества. Стороны договорились о продолжении переговоров и проработке деталей возможного инвестиционного проекта.

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Источник:Корпорация рaзвития НСО
Автор:Алексей Кованов
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