Новейший кроссовер Soueast S08 не появится в России

В рамках международного автосалона в Пекине марка Soueast представит 7-местный кроссовер S08. Его длина равна 4810 мм, ширина — 1930 мм, высота — 1705 мм. Колёсная база — 2820 мм. Это подзаряжаемый гибрид, в основе которого лежит 1,5-литровый турбомотор мощностью 143 л.с., который не только выполняет функцию генератора, но также может подключаться к передним колёсам.

Электродвигатель развивает 204 л.с., а суммарная отдача системы — 347 л.с. и 525 Нм. Тяговую батарею ёмкостью 18,4 кВт⋅ч поставляет компания CATL. На одном только электричестве кроссовер способен преодолеть 89 км по циклу NEDC.

Модель создана на базе Jetour X70L, премьера которого состоялась в сентябре прошлого года. При этом Jetour существует только в топливных модификациях.

