Новый двигатель на Renault Duster в России стоит в два раза дороже, чем на Haval Jolion

Двигатель 1.3 — это инженерный шедевр, который превращает Renault Duster из рабочей лошадки в динамичный современный автомобиль. У него алюминиевый блок, непосредственный впрыск топлива и турбонаддув.

Агрегат является результатом сложных отношений альянса Renault-Nissan и концерна Daimler, которые поделили зоны ответственности: французы отвечали за «низ» (блок), немцы — за «верх» (головку блока).

Известно, что этот мотор требует качественного бензина, свежего масла и своевременных ТО. В случае, если игнорировать такие требования, может потребоваться дорогостоящий ремонт или полная замена ДВС.

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