Опубликовано 06 августа 2026, 18:301 мин.
Новый двигатель на Renault Duster в России стоит в два раза дороже, чем на Haval Jolion
Motor сравнил стоимость двигателей для Renault Duster и Haval Jolion. Стоимость турбомотора 1.3 для Renault Duster второго поколения преодолела отметку в 300 тыс. рублей, обратил внимание журнал Motor. В комплект входит не только сам двигатель, но и вся навеска — от турбокомпрессора до стартера. Для сравнения, 1,5-литровый двигатель Haval Jolion обойдётся покупателю в 160-170 тыс. рублей.
© Renault
Двигатель 1.3 — это инженерный шедевр, который превращает Renault Duster из рабочей лошадки в динамичный современный автомобиль. У него алюминиевый блок, непосредственный впрыск топлива и турбонаддув.
Агрегат является результатом сложных отношений альянса Renault-Nissan и концерна Daimler, которые поделили зоны ответственности: французы отвечали за «низ» (блок), немцы — за «верх» (головку блока).
Известно, что этот мотор требует качественного бензина, свежего масла и своевременных ТО. В случае, если игнорировать такие требования, может потребоваться дорогостоящий ремонт или полная замена ДВС.
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Источник:Motor
Автор:Алексей Кованов
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