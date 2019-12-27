Новый электрический кроссовер Ford построят на платформе Volkswagen

Издание Auto Express, ссылаясь на глобального директора по электрификации Ford Теда Канниса, утверждает, что «младший» Mustang Mach-E тоже будет базироваться на MEB. Из-за особенностей архитектуры его силуэт не будет таким стремительным, как у старшей модели, но это «определённо будет кроссовер». Он может выйти в версиях с задним или полным приводом; с моторами разной мощности и несколькими вариантами батарей. Но получит ли эта модель шильдик Mustang, будет зависеть от успеха Mach-E.