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11:04

Новый электрический кроссовер Ford построят на платформе Volkswagen

Архитектуру MEB адаптируют для следующей модели семейства Mustang Mach-E

Алексей Носаченко
Электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E станет родоначальником целого семейства электромобилей, основанных на стилистике оригинального «Мустанга». По слухам, в компании уже обсуждают новую модель, более компактную и доступную, в основу которой ляжет матрица MEB от электрохэтча Volkswagen ID.3.

Созданный в этом году альянс Volkswagen–Ford изначально предполагал совместную разработку коммерческого транспорта. Но уже летом автопроизводители заявили о новых договоренностях: Ford получит доступ к модульной электрической платформе MEB и на ней к 2023 году построит электрокар для европейского рынка. Пока непонятно, идет ли речь о родственнике Mustang Mach-E или совершенно новой модели.

Издание Auto Express, ссылаясь на глобального директора по электрификации Ford Теда Канниса, утверждает, что «младший» Mustang Mach-E тоже будет базироваться на MEB. Из-за особенностей архитектуры его силуэт не будет таким стремительным, как у старшей модели, но это «определённо будет кроссовер». Он может выйти в версиях с задним или полным приводом; с моторами разной мощности и несколькими вариантами батарей. Но получит ли эта модель шильдик Mustang, будет зависеть от успеха Mach-E.

Сейчас же не все довольны использованием логотипа и шильдика Mustang на электрическом кроссовере. Американский журналист и знаток истории оригинальной модели Джимми Дисмор даже создал петицию с требованием убрать логотипы культового пони-кара с машины. Он считает, что производитель совершил «колоссальную ошибку», ведь сама концепция электрокара не соответствует начальной идее Mustang.