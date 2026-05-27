Новый Ferrari Luce вызвал гнев экс‑главы компании из‑за ужасного дизайна

«Новый Luce настолько уродлив, что даже китайцы не станут его копировать», — заявил бывший генеральный директор Ferrari.

Ещё в феврале дизайнер iPhone Джони Айв предупреждал, что полностью электрический Ferrari Luce вызовет бурную реакцию. Однако даже он, вероятно, не ожидал, насколько резко рынок воспримет внешность новинки. Ещё несколько месяцев назад эксперты хвалили салон Luce за отказ от избытка сенсорных панелей, которые характерны для многих других моделей Ferrari, в пользу физических кнопок, переключателей и тумблеров.

Дизайн-агентство LoveFrom Джони Айва, создавшее облик Luce, блестяще справилось с интерьером. А вот с экстерьером вышло иначе. Даже бывший многолетний глава Ferrari Лука ди Монтедземоло (председатель и гендиректор с 1991 по 2014 год) остался недоволен внешностью автомобиля.

Сразу после презентации Ferrari Luce экс-глава компании поделился с итальянским изданием Askanews своим откровенным мнением. По его словам, это редчайший случай Ferrari, который даже китайцы не захотят копировать.

Бывший глава Ferrari заявил, что если бы он высказал всё, что думает на самом деле, это навредило бы компании. По его словам, Ferrari рискует разрушить свою легенду, и он очень сожалеет об этом. Он также выразил надежду, что хотя бы эмблему с гарцующим конём уберут с этой машины. По его убеждению, это определённо автомобиль, который китайцы не станут у них копировать.

