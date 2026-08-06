Новый Geely оказался реальной угрозой для Volkswagen Polo в Германии
Базовая стоимость Geely E2 составляет 20 тыс. евро (1,9 млн рублей), что на 5 тыс. евро меньше, чем немецкие дилеры просят за базовый Volkswagen ID.Polo. Стоимость ежемесячной аренды китайского хетчбэка будет равна 99 евро при том, что компания из Вольфсбурга не предлагает такого формата.
Кроме того, покупателю Geely предоставят бесплатный пакет для зарядки аккумулятора стоимостью 621 евро. Он включает ваучер на зарядку номиналом 500 евро и двенадцать месяцев бесплатного доступа ко всем терминалам зарядной сети EnBW, что гарантирует существенную экономию.
я выбрал вместо рекламы.
Geely E2 — это компактный бюджетный пятидверный электрический хетчбэк длиной 4135 мм. Начальная модификация получила батарею ёмкостью 35 кВт·ч, с которой запас хода достигает 252 км по циклу WLTP. Мощность мотора европейской версии осталась нераскрытой.
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