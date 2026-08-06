Базовая стоимость Geely E2 составляет 20 тыс. евро (1,9 млн рублей), что на 5 тыс. евро меньше, чем немецкие дилеры просят за базовый Volkswagen ID.Polo. Стоимость ежемесячной аренды китайского хетчбэка будет равна 99 евро при том, что компания из Вольфсбурга не предлагает такого формата.

Кроме того, покупателю Geely предоставят бесплатный пакет для зарядки аккумулятора стоимостью 621 евро. Он включает ваучер на зарядку номиналом 500 евро и двенадцать месяцев бесплатного доступа ко всем терминалам зарядной сети EnBW, что гарантирует существенную экономию.