Новый кроссовер Jeland J7: цена от 2,6 млн рублей и два варианта мощности

«Техническую основу всех версий нового кроссовера Jeland J7 составляет 1,6-литровый турбированный двигатель, работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Мотор доступен в двух вариантах мощности: 150 л.с. для автомобилей с передним приводом и 186 л.с. для полноприводного исполнения», — говорится в сообщении.

Комплектация «Комфорт» получила салон из экокожи, вертикальный 13,2‑дюймовый экран с Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль и полный зимний пакет (обогрев сидений, руля, лобового стекла и форсунок). В оснащение также входят бесключевой доступ, дистанционный запуск, электропривод багажника и аудиосистема с 6 динамиками. За безопасность отвечают камера заднего вида и парктроники. Объём багажника — до 1349 литров. Цена версии — 2,8 млн рублей.