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Опубликовано 20 июля 2026, 11:24
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Новый кроссовер Jeland J7: цена от 2,6 млн рублей и два варианта мощности

В России стартовали продажи кроссовера Jeland J7 за 2,6 млн рублей. Модель доступна в комплектациях «Комфорт» (передний привод) и «Престиж» (передний или полный привод). Начальная цена автомобиля с учётом всех выгод составляет 2,6 млн рублей. Об этом журналу Motor рассказали в пресс-службе компании.
Jeland J7
Jeland J7
© Jeland
Арина Лысенко
Арина Лысенко

«Техническую основу всех версий нового кроссовера Jeland J7 составляет 1,6-литровый турбированный двигатель, работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Мотор доступен в двух вариантах мощности: 150 л.с. для автомобилей с передним приводом и 186 л.с. для полноприводного исполнения», — говорится в сообщении.

Комплектация «Комфорт» получила салон из экокожи, вертикальный 13,2‑дюймовый экран с Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль и полный зимний пакет (обогрев сидений, руля, лобового стекла и форсунок). В оснащение также входят бесключевой доступ, дистанционный запуск, электропривод багажника и аудиосистема с 6 динамиками. За безопасность отвечают камера заднего вида и парктроники. Объём багажника — до 1349 литров. Цена версии — 2,8 млн рублей.

Jeland J7

© Jeland

Jeland J7 в версии «Престиж» получил набор интеллектуальных систем помощи водителю. В него входят автоматическое управление дальним светом, адаптивный круиз-контроль, функция удержания в полосе, помощь при движении в пробках и системы экстренного торможения.

Полноприводная версия Jeland J7 получила интеллектуальную систему управления тягой с семью режимами движения — для асфальта, снега, песка и грязи. Цена «Престижа» с передним приводом — 3 млн рублей, с полным — 3,3 млн рублей.

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Источник:пресс-служба Jeland
Автор:Арина Лысенко
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  3. Новый кроссовер Jeland J7: цена от 2,6 млн рублей и два варианта мощности