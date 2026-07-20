Новый кроссовер Jeland J7: цена от 2,6 млн рублей и два варианта мощности
«Техническую основу всех версий нового кроссовера Jeland J7 составляет 1,6-литровый турбированный двигатель, работающий в паре с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. Мотор доступен в двух вариантах мощности: 150 л.с. для автомобилей с передним приводом и 186 л.с. для полноприводного исполнения», — говорится в сообщении.
Комплектация «Комфорт» получила салон из экокожи, вертикальный 13,2‑дюймовый экран с Apple CarPlay и Android Auto, двухзонный климат-контроль и полный зимний пакет (обогрев сидений, руля, лобового стекла и форсунок). В оснащение также входят бесключевой доступ, дистанционный запуск, электропривод багажника и аудиосистема с 6 динамиками. За безопасность отвечают камера заднего вида и парктроники. Объём багажника — до 1349 литров. Цена версии — 2,8 млн рублей.
Jeland J7 в версии «Престиж» получил набор интеллектуальных систем помощи водителю. В него входят автоматическое управление дальним светом, адаптивный круиз-контроль, функция удержания в полосе, помощь при движении в пробках и системы экстренного торможения.
Полноприводная версия Jeland J7 получила интеллектуальную систему управления тягой с семью режимами движения — для асфальта, снега, песка и грязи. Цена «Престижа» с передним приводом — 3 млн рублей, с полным — 3,3 млн рублей.
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