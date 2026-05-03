Новый Nissan Xterra будет стоить дешевле Toyota

Компания Nissan представила два тизера грядущего Xterra, и судя по ним, новинка выглядит впечатляюще. Первое изображение посвящено передней части: здесь и рельефный капот, и увеличенная надпись Nissan на решётке (как у Bronco).

Nissan опубликовал в LinkedIn изображение Xterra в профиль. На рендере видны большой дорожный просвет, чёрные стойки и крыша, внедорожные колёса и шины. Задняя часть полностью не раскрыта, но иллюстрации демонстрируют боковую дверь багажника, выступающие буксировочные крюки, светодиодные фонари и держатель запасного колеса.

Nissan использует для Xterra новую рамную платформу — она ляжет в основу и нескольких следующих внедорожников марки. Под капотом будут два варианта V6: обычный и гибрид. Этой мощности хватит, чтобы соперничать с Bronco и Wrangler.

Глава подразделения в Америке Кристиан Менье пообещал, что Xterra будет стоить меньше 40 000 долларов (примерно 2,9 млн рублей). Это ниже, чем у Ford Bronco (3 млн рублей), пятидверного Jeep Wrangler (2,9 млн рублей) и Toyota 4Runner (3,1 млн рублей).

