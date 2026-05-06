Может порвать Porsche: Opel сделал из хетчбэка Corsa настоящий спорткар

GSE использует ту же платформу, мотор и настройки шасси, что и Peugeot e-208 GTI (Stellantis). Единственный электродвигатель в спортивном режиме выдаёт 276 л.с. и 345 Нм на переднюю ось через самоблокирующийся дифференциал. В обычном режиме мощность падает до 228 л.с.

В спортивном режиме Corsa GSE разгоняется с 0 до 100 км/ч за 5,5 секунды — быстрее, чем Peugeot e-208 (5,7 с) и его технически идентичный, но более тяжелый на 47 кг собрат-кроссовер Mokka GSE (5,9 с, снаряжённая масса 1550 кг). Это очень хороший результат для небольшого переднеприводного хэтчбека. Corsa GSE оставляет позади основных конкурентов вне концерна Stellantis: Alpine A290 и Mini Cooper JCW, которые преодолевают отметку в 97 км/ч за 6,4 и 5,9 секунды соответственно.

Шасси получило более жёсткую заниженную подвеску и улучшенные тормоза с четырёхпоршневыми суппортами. Opel заявляет, что руль и реакция на педаль стали значительно лучше, чем у рядового электромобиля. На колёсах — шины Michelin Pilot Sport 4S (215/40 R18) и трёхспицевые диски, напоминающие о Corsa GSE 80-х, который почти 40 лет назад соперничал с Peugeot 205 GTI.

Бензиновые версии Opel Corsa OPC (в Великобритании — VXR) с двигателем объёмом 1,6 литра и турбонаддувом. В зависимости от поколения разгонялись до 100 км/ч за 6,7−7,2 секунды.

Читайте также:

В России стартуют продажи обновлённого Haval F7

Китайцы купят испанский завод Ford для выпуска Geely

АвтоВАЗ объяснил, почему дизайн Lada Azimut получился именно таким