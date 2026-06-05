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Опубликовано 05 июня 2026, 13:27
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Новый российский фургон для доставки последней мили появился у дилеров

В России начали продавать фургон «Сова 25» за 4,5 млн рублей с бесплатным ТО на три года. Первые машины уже сошли с конвейера в Елабуге и поступили к дилерам. Об этом сообщает «Авто Mail».
Сова 25
Сова 25
© Сова
Алексей Морозов
Алексей Морозов

«В рамках доставки „последней мили“ в линейке коммерческих машин, которые мы запустили, у нас есть небольшая машина — цельнометаллический фургон в масштабе Lada Largus. Она на 4 см длиннее и на 12 см уже», — рассказал проекту Авто Mail представитель компании «Сова».

Полезный объём — 5,2 кубометра, длина грузового отсека — 2630 мм. Главная особенность: из-за отсутствия бензинового двигателя место водителя сдвинули ближе к капоту, что освободило дополнительное пространство для груза.

Под капотом — электрический двигатель на 82 л.с., запас хода — 200 км, «максималка» — 90 км/ч. Управлять фургоном можно с обычными правами категории «B». Стоимость контракта жизненного цикла — 4,5 млн рублей, который включает бесплатное ТО на три года или 150 тысяч км пробега.

По словам производителя, «Сова 25» включена в реестр Минпромторга как российская продукция. Но многие детали — капот, стойки зеркал — разработаны в России, а производятся в Китае.

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Источник:Авто Mail
Автор:Алексей Морозов
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