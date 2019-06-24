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12:37

Первый автомобиль Барака Обамы уйдет с молотка

За Jeep Grand Cherokee экс-президента США выручат около 50 000 долларов

В эту среду, 26 июня, в штате Коннектикут состоится аукцион, одним из лотов которого станет Jeep Grand Cherokee 2000 года выпуска. Внедорожник с пробегом более 134 404 миль (216 302 километра) — первый новый автомобиль, который смог себе позволить Барак Обама.
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Бывший президент США рассказывал про свой автомобиль в 2010 году, когда выступал перед рабочими завода Chrysler в Детройте. С конвейера именно этого завода когда-то сошел и его Grand Cherokee.

«Я до сих пор помню, как заходил в дилерский центр, помню, как выезжал из него на своем Grand Cherokee: этот запах новой машины и безумное количество электроники — до этого в моих автомобилях даже стекла нужно было опускать вручную», — рассказал он.

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Через несколько лет Обама продал свой «Чероки» — так автомобиль попал в салон подержанных авто, где его нашла жительница Чикаго. Она сохранила все бумаги о том, что раньше машина принадлежала Бараку Обаме, а когда в 2010 году его избрали на пост президента, продала за 26 437 долларов коллекционеру.

Спустя девять лет автомобиль снова отправится на аукцион вместе с некоторыми вещами, которые нашли в бардачке. Среди них: записка от начальника полиции Иллинойса Джона Миллера с просьбой встретиться и обсудить законопроект о преследовании за расовую принадлежность, а также записки Обамы, сделанные на чеке за ланч, визитки и парковочные талончики начала нулевых.

В апреле этого года на eBay появилось объявление о продаже родстера Alfa Romeo Spider Veloce Series II 1976 года, владельцем которого был известный боксер Мухаммед Али. Автомобиль легендарного спортсмена продали за 987 000 рублей.

30 ноября в Абу-Даби состоятся торги, на которых продадут болид Михаэля Шумахера. За рулем этой машины гонщик завоевал свой пятый по счету чемпионский титул. Начальная стоимость Ferrari пока держится в секрете, однако уже известно, что часть вырученных денег направят в фонд Шумахера — его основали после того, как пилот получил травму на горнолыжном курорте.

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