Обеспеченным россиянам предложат мощный кроссовер за 7,5 миллиона рублей

В состав силовой установки входит 1,5-литровый турбомотор, от которого через 40-киловаттный тяговый аккумулятор запитан двухмоторный полный электропривод. Важно, что бензиновый двигатель выполяняет задачи генератор, то есть модель является последовательным гибридом.

Пиковая отдача системы достигает 469 л.с. и 634 Нм. При таких характеристиках 6-местный кроссовер ускоряется до 100 км/ч за 5,4 с, а максимальная скорость составляет 199 км/ч. На чистом электричестве машина может проехать 180 км, а с учётом бензобака (67 литров) превышает 1100 км.