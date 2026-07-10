Обеспеченным россиянам предложат мощный кроссовер за 7,5 миллиона рублей
В состав силовой установки входит 1,5-литровый турбомотор, от которого через 40-киловаттный тяговый аккумулятор запитан двухмоторный полный электропривод. Важно, что бензиновый двигатель выполяняет задачи генератор, то есть модель является последовательным гибридом.
Пиковая отдача системы достигает 469 л.с. и 634 Нм. При таких характеристиках 6-местный кроссовер ускоряется до 100 км/ч за 5,4 с, а максимальная скорость составляет 199 км/ч. На чистом электричестве машина может проехать 180 км, а с учётом бензобака (67 литров) превышает 1100 км.
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Рекомендованная розничная цена — 7,5 млн рублей. В набор оборудования входит 30-дюймовый центральный дисплей, а также отдельный экран диагональю 17,3 дюйма, которым могут пользоваться задние пассажиры. Плюс имеется бокс, где может поддерживаться температура от -18 до +50°C.
Продолжают список оборудования 10 подушек безопасности, трёхзонный климат-контроль, сиденья «нулевой гравитации», точка доступа Wi-FI и многое другое, включая полный набор обогревов. Также есть панорамная крыша, двойное остекление и набор электронных помощников.
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