Обнищавший мужчина придумал, как бесплатно кататься на каршеринговых Tesla

Мужчина скачал специальное мобильное приложение, позволяющее подключаться к бортовой электронике автомобилей Tesla, а затем получать виртуальный ключ доступа. Благодаря этому минчанин сумел совершить несколько таких поездок.

Один из таких выездов не остался незамеченным. В результате сотрудники службы безопасности каршеринговой компании обратились в милицию по факту угона машины, после чего органы правопорядка вычислили злоумышленника.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Сам угонщик заявил, что очень любит автомобили Tesla, но из-за финансовых трудностей не имеет возможности оплачивать краткосрочную аренду американских электрокаров.

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