Обновленный Changan Uni-V выйдет на российский рынок в 2026 году

Рестайлинговая модель внешне отличается от актуальной версии закрытой передней панелью вместо решетки радиатора, дверными ручками, спрятанными заподлицо с кузовом (без выдвижных механизмов), а также подсвеченным логотипом и более агрессивным бампером на корме.

В салоне переработан центральный тоннель, а вместо блока из трех дисплеев установлен 14,6-дюймовый «парящий» планшет; перед водителем находится один 10,25-дюймовый экран, смещенный ближе к рулю.

Базовая версия в Китае оснащается турбомотором 1.5 мощностью 192 л.с. (310 Нм) с 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией, разгоняясь до 100 км/ч за 7,5 секунды (максимальная скорость — 205 км/ч). Для российского рынка этот двигатель будет дефорсирован до 181 л.с.

Старшие версии получат двухлитровый бензиновый мотор (245 л.с., 400 Нм) с 8-ступенчатым автоматом Aisin, разгон до 100 км/ч — за 6,3 секунды, максимальная скорость — 215 км/ч; в РФ его отдачу планируется снизить до 235 л.с. Привод во всех модификациях — только передний.

