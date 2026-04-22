Обновленный Haval F7x поступил в продажу в России

Внешне обновленный F7x выделяется глянцевыми черными элементами: радиаторной решеткой, 19-дюймовыми легкосплавными дисками и логотипами. Контраст добавляют новые хромированные наконечники сдвоенных выхлопных патрубков и красные тормозные суппорты.

В салоне — ряд полезных улучшений. Клавиша электронного стояночного тормоза переехала на центральную консоль между сиденьями. Мощность беспроводной зарядки для смартфона увеличили до 50 Вт, а площадку оснастили системой активного охлаждения.

Мультимедийная система получила новые возможности: приложение «Смарт виджет» позволяет настраивать «горячие» кнопки и информационные блоки. Экран теперь можно разделять на отдельные зоны — например, для климат-контроля, аудио, погоды или технических параметров.

Появился «Плавающий виджет», который постоянно показывает скорость, а также уведомления о смене трека, подключении Bluetooth или Wi-Fi. К уже встроенному сервису «Яндекс.Авто» добавили онлайн-сервис VK Видео (воспроизведение видео в движении заблокировано в целях безопасности).