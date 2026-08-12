Обновленный Hongqi HS5 покажут на автосалоне в Чэнду

На опубликованных неофициальных фото, где автомобиль снят без камуфляжа, видно, что передняя часть HS5 лишилась раздельной оптики. Вместо расположенных друг над другом отдельных блоков у рестайлингового кроссовера цельные фары с линзованными светодиодными элементами. Дневные ходовые огни теперь «обтекают» решетку радиатора, а форма переднего бампера стала более лаконичной. Боковые воздухозаборники на бампере сохранились.

Также изменился рисунок задних фонарей, а хромированная полоса между ними стала короче. В салоне появился отдельный экран медиасистемы вместо прежнего блока, объединяющего дисплей мультимедиа и комбинацию приборов. При этом для управления климатом и основными функциями предусмотрен блок физических кнопок. Рычаг автоматической коробки передач уступил место подрулевому селектору, а на центральной консоли предусмотрена ниша для беспроводной зарядки смартфона.