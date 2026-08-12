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Опубликовано 12 августа 2026, 18:03
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Обновленный Hongqi HS5 покажут на автосалоне в Чэнду

Премьера кроссовера состоится на международном автосалоне в китайском Чэнду, который пройдет с 21 по 30 августа. Продажи новинки в Китае начнутся до конца 2026 года, сообщает Autohome. Автомобиль, который в том числе официально представлен на российском рынке, получит измененную внешность, но сохранит прежнюю силовую установку.
Обновленный Hongqi HS5
Обновленный Hongqi HS5
© Autohome
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

На опубликованных неофициальных фото, где автомобиль снят без камуфляжа, видно, что передняя часть HS5 лишилась раздельной оптики. Вместо расположенных друг над другом отдельных блоков у рестайлингового кроссовера цельные фары с линзованными светодиодными элементами. Дневные ходовые огни теперь «обтекают» решетку радиатора, а форма переднего бампера стала более лаконичной. Боковые воздухозаборники на бампере сохранились.

Также изменился рисунок задних фонарей, а хромированная полоса между ними стала короче. В салоне появился отдельный экран медиасистемы вместо прежнего блока, объединяющего дисплей мультимедиа и комбинацию приборов. При этом для управления климатом и основными функциями предусмотрен блок физических кнопок. Рычаг автоматической коробки передач уступил место подрулевому селектору, а на центральной консоли предусмотрена ниша для беспроводной зарядки смартфона.

Обновленный Hongqi HS5

© Autohome

По предварительным данным, обновленный Hongqi HS5 сохранит 2.0-литровый бензиновый турбомотор мощностью 252 л.с. и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач. Однако в будущем производитель не исключает появления и гибридной версии, которая получит мотор 1.5, полный привод и сможет проезжать до 170 км только на электротяге.

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Источник:Autohome
Автор:Михаил Лобачёв
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