Обновленный лифтбек Changan Uni-V начнут производить в Калининграде

Рестайлинговый Changan Uni-V получил ряд заметных внешних изменений. Главное отличие — передняя часть: вместо традиционной решетки радиатора установлена закрытая панель, что придает автомобилю сходство с электрокарами.

Среди других изменений: дверные ручки спрятаны заподлицо с кузовом, на корме появился подсвеченный логотип и более агрессивный бампер, а коэффициент аэродинамического сопротивления снижен до 0,27 Cd.

Габариты автомобиля остались практически неизменными: длина — 4680 мм (по другим данным — 4740 мм), ширина — 1838 мм, высота — 1430 мм при колесной базе 2750 мм.

В салоне произошли более серьезные изменения: центральная консоль полностью переработана — вместо блока из трех дисплеев установлен 14,6-дюймовый «парящий» планшет мультимедийной системы, перед водителем находится один 10,25-дюймовый экран приборной панели, смещенный ближе к рулевому колесу. Также переработан центральный тоннель и оформление дверных карт.

Главное техническое новшество для российского рынка — появление в моторной гамме 2,0-литрового бензинового турбодвигателя.

О том, когда именно на «Автоторе» начнется выпуск в РФ обновленных автомобилей Changan Uni-V, не сообщается.

