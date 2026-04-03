Обновленный Mercedes-Benz EQS получил штурвал от самолета

Отмечается, что компания оснастит Mercedes-Benz системой steer-by-wire (электрическое управление без механической связи между рулем и колесами) и новым рулем-штурвалом, как на самолетах.

Система Steer-by-wire будет предлагаться как опция. В Mercedes заявляют, что технология прошла испытания на дистанции более 1 млн километров. Среди плюсов: снижение усилия при повороте, отсутствие вибраций на руле (поскольку нет механической тяги) и возможность не менять хват при маневре. При этом инженеры обещают сохранить «точное, интуитивное ощущение руля», несмотря на цифровую природу этой опции.

Новый руль-штурвал имеет прямоугольную форму с четырьмя спицами и изгибами сверху и снизу. По данным Mercedes-Benz, он дает больше пространства, облегчает посадку и высадку, а также позволяет лучше видеть цифровую приборную панель — верхняя часть руля больше не перекрывает обзор. Для этой конструкции пришлось разрабатывать уникальную подушку безопасности.

Продажи текущего EQS не оправдали ожиданий, и Mercedes надеется, что второй рестайлинг вместе с технологией steer-by-wire и рулем-штурвалом сможет переломить ситуацию. Подробности и официальный дебют ожидаются в ближайшие месяцы.

