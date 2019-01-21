Битва Porsche Cayenne Turbo, Range Rover Sport SVR и Mercedes-AMG G 63: кто кого?

Под капотом Porsche Cayenne Turbo нового поколения установлен 4,0-литровый V8 с двумя турбонагнетателями, выдающий 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Совмещенный с восьмидиапазонным «автоматом» он разгоняется кроссовер до первой «сотни» за 4,1 секунды. Range Rover Sport SVR оснащен пятилитровой компрессорной «восьмеркой» (575 сил и 700 Нм) и способен разгоняться с нуля до 100 километров в час за 4,5 секунды.