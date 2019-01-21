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12:45

Битва Porsche Cayenne Turbo, Range Rover Sport SVR и Mercedes-AMG G 63: кто кого?

Британцы организовали внедорожный дрэг-заезд между тремя «заряженными» кроссоверами

Британский сайт Carwow устроил дрэг-заезд между двумя «заряженными» кроссоверами: Porsche Cayenne Turbo и Range Rover Sport SVR. Помимо заезда по асфальтовой прямой, машины посоревновались в скорости на внедорожном травяном участке, где компанию им составил Mercedes-AMG G 63.

Под капотом Porsche Cayenne Turbo нового поколения установлен 4,0-литровый V8 с двумя турбонагнетателями, выдающий 550 лошадиных сил и 770 Нм крутящего момента. Совмещенный с восьмидиапазонным «автоматом» он разгоняется кроссовер до первой «сотни» за 4,1 секунды. Range Rover Sport SVR оснащен пятилитровой компрессорной «восьмеркой» (575 сил и 700 Нм) и способен разгоняться с нуля до 100 километров в час за 4,5 секунды.

Видео: Carwow

Mercedes-AMG G 63 приводит в движение двигатель 4.0 V8 мощностью 585 лошадиных сил и 850 Нм момента. До «сотни» внедорожник способен разгоняться за 4,5 секунды, а его максимальная скорость составляет 220 километров в час.

Ранее Carwow сравнил в скорости пять пикапов, Hyundai i30 N и купе BMW 328i в кузове E36, четыре поколения Audi RS4 Avant, пять переднеприводных хот-хэтчей и «горячие» универсалы Mercedes-AMG и Porsche.

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