Посмотрите, как новый Suzuki Jimny преодолевает бездорожье. Впечатляет!

В Сети появилось видео с внедорожником Suzuki Jimny нового поколения, в котором автомобиль преодолевает тяжелое бездорожье. До российского рынка такой автомобиль доберется весной следующего года.

Новый «Джимни» имеет рамную конструкцию, неразрезные мосты, пружинную подвеску, жестко подключаемый полный привод, понижающую передачу в раздаточной коробке и задний дифференциал повышенного трения. Из электронных помощников на бездорожье автомобиль оснащен только системой помощи при спуске с горы.

Внедорожник оснащается 1,5-литровым атмосферным мотором мощностью 102 силы (130 Нм), который может работать в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач или четырехступенчатым «автоматом». Также в Японии модель будет доступна с 660-кубовым двигателем, выдающим 64 силы.

В оснащение «Джимни» входят шесть подушек безопасности, системы стабилизации, слежения за рядностью движения, автоматического торможения, распознавания дорожных знаков и автоматического переключения дальнего света на ближний. Задние тормоза при этом по-прежнему барабанные.

В Японии цены на новый Suzuki Jimny начинаются от 1,5 млн иен (857 800 рублей).