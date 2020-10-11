В России перестанут продавать два кроссовера Kia

Kia Sorento второго поколения XM дебютировал в 2009 году, и в большинстве стран кроссовер прекратили продавать в 2014-м, как только на рынок вышла модель третьего поколения UM.

Однако в России «второй» Sorento оказался долгожителем: вседорожник оставался в гамме более семи лет, причём почти шесть лет два кроссовера разных генераций продавались параллельно; чтобы клиенты не запутались «третий» Sorento UM в нашей стране получил приставку Prime.