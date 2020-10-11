В России перестанут продавать два кроссовера Kia

Kia Sorento второго поколения XM дебютировал в 2009 году, и в большинстве стран кроссовер прекратили продавать в 2014-м, как только на рынок вышла модель третьего поколения UM.
Однако в России «второй» Sorento оказался долгожителем: вседорожник оставался в гамме более семи лет, причём почти шесть лет два кроссовера разных генераций продавались параллельно; чтобы клиенты не запутались «третий» Sorento UM в нашей стране получил приставку Prime.
Kia Sorento второго поколения XM
С дебютом принципиально нового «четвёртого» Sorento в отставку отправятся оба предшественника, хотя пока в российском конфигураторе Kia есть все три поколения Sorento. Заслуженный «второй» Sorento стоит от 1,84 до 2,36 миллиона рублей без учёта спецпредложений; цены на Sorento Prime третьей генерации варьируются от 2,125 до 3,075 миллиона рублей, актуальный «четвёртый» Sorento обойдётся минимум в 2,15 миллиона рублей, а его топ-версия окажется дороже на миллион рублей.
В течение трёх недель в России появится ещё одна новинка Kia — обновлённый рамный внедорожник Mohave. Цены и комплектации модели раскроют в ближайшее время, а старт продаж запланирован на 2 ноября.