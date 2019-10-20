«Заряженные» модели Opel поделятся названиями с электрокарами

Топ-менеджер Vauxhall пояснил журналу, что линейка VXR (Vauxhall Racing) будет включать в себя всю гамму электрокаров, от комактного хэтчбека Corsa-e до обновлённого фургона Vivaro-e. Норман подчеркнул, что новый суббренд обязательно выпустит спортивную версию электрифицированного вседорожника Mokka второго поколения.
От обычных электромобилей «подогретые» модели будут отличаться в первую очередь дизайном, однако некоторые модификации получат доработанную ходовую часть и более производительную силовую установку.
Вероятно, аналогичная судьба ждёт европейское подразделение OPC (Opel Performance Center). После перехода под крыло группы PSA Peugeot Citroen, компания Opel не показала ни одну «горячую» модификацию OPC. Ожидается, что дебютной моделью «возрождённого» суббренда OPC станет более производительная электрическая Corsa-e.
Принципиальное решение Opel перевести «заряженные» модели на электротягу может означать, что аналогичный шаг предпримет «родственная» марка Peugeot. Ранее французский производитель планировал предложить клиентам различные варианты для хот-хэтчей Peugeot 208 GTI.