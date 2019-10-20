«Заряженные» модели Opel поделятся названиями с электрокарами

Топ-менеджер Vauxhall пояснил журналу, что линейка VXR (Vauxhall Racing) будет включать в себя всю гамму электрокаров, от комактного хэтчбека Corsa-e до обновлённого фургона Vivaro-e. Норман подчеркнул, что новый суббренд обязательно выпустит спортивную версию электрифицированного вседорожника Mokka второго поколения.

От обычных электромобилей «подогретые» модели будут отличаться в первую очередь дизайном, однако некоторые модификации получат доработанную ходовую часть и более производительную силовую установку.