Опубликованы данные кроссовера китайско-британской марки Freelander

Китайская Chery и британская JLR раскрыли характеристики модели Freelander 8. Отныне Freelander является отдельным премиум-бренд, а не популярной массовой моделью Land Rover. За перерождением модели в марку стоят концерн Chery и китайская «дочка» Jaguar Land Rover. Первенцем нового семейства стал кроссовер Freelander 8, характеристики которого оказались известны только после премьеры (сам дебют состоялся 27 апреля, но тогда данные не раскрывались).