В России подешевели полисы ОСАГО

В России подешевели полисы ОСАГООбщая сумма убытков по «автогражданке» за прошедшие четыре месяца — почти 65 миллиардов рублей
Число заключенных договоров за первые четыре месяца года выросло на 4,5 процента до 13,3 миллиона. Всего россияне заплатили за полисы ОСАГО 103,2 миллиарда рублей, что на 4,5 процента больше, чем за тот же период минувшего года.
Страховых случаев было зафиксировано 706 тысяч (плюс 3,5 процента), убытков — 64,3 миллиарда рублей. Эта сумма выросла на 12,7 процента.
В РСА отмечают, что снижение премии по ОСАГО на фоне роста инфляции и средней выплаты вызвано высокой конкуренцией между страховщиками за безубыточных автовладельцев. К этому привела реформа тарифообразования в ОСАГО.
Ранее страховщики рассчитали стоимость каско для новых Волг. По предварительным подсчетам, годовой полис добровольного автострахования поначалу обойдется в 70−85 тысяч рублей. Дальше тарифы могут меняться в зависимости от уровня локализации и доступности запчастей.