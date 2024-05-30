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Новости
Опубликовано 30 мая 2024, 14:38
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В России подешевели полисы ОСАГО

Общая сумма убытков по «автогражданке» за прошедшие четыре месяца — почти 65 миллиардов рублей
В России снизилась средняя стоимость полиса ОСАГО. В апреле она опустилась до 7283 рублей — на один процент меньше показателя апреля 2023 года и сразу на 10 процентов ниже, чем в январе 2024 года. Об этом сообщил глава Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Выплата по ОСАГО при этом растет: за январь-апрель она достигла средних 91,1 тысячи рублей, поднявшись на 8,9 процента с прошлого года, когда она составляла 83,7 тысячи.
В России подешевели полисы ОСАГО
© Алексей Майшев / РИА Новости
Мария Руцкая

Число заключенных договоров за первые четыре месяца года выросло на 4,5 процента до 13,3 миллиона. Всего россияне заплатили за полисы ОСАГО 103,2 миллиарда рублей, что на 4,5 процента больше, чем за тот же период минувшего года.

Страховых случаев было зафиксировано 706 тысяч (плюс 3,5 процента), убытков — 64,3 миллиарда рублей. Эта сумма выросла на 12,7 процента.

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В РСА отмечают, что снижение премии по ОСАГО на фоне роста инфляции и средней выплаты вызвано высокой конкуренцией между страховщиками за безубыточных автовладельцев. К этому привела реформа тарифообразования в ОСАГО.

Ранее страховщики рассчитали стоимость каско для новых Волг. По предварительным подсчетам, годовой полис добровольного автострахования поначалу обойдется в 70−85 тысяч рублей. Дальше тарифы могут меняться в зависимости от уровня локализации и доступности запчастей.

Источник:РСА
Автор:Мария Руцкая
Теги:
#ОСАГО
#Страховка
#Россия