В России подешевели полисы ОСАГО

Число заключенных договоров за первые четыре месяца года выросло на 4,5 процента до 13,3 миллиона. Всего россияне заплатили за полисы ОСАГО 103,2 миллиарда рублей, что на 4,5 процента больше, чем за тот же период минувшего года.

Страховых случаев было зафиксировано 706 тысяч (плюс 3,5 процента), убытков — 64,3 миллиарда рублей. Эта сумма выросла на 12,7 процента.