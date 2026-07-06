От 3 млн рублей: в РФ начали продавать Peugeot 5008

В одном из московских автосалонов стартовали продажи французского кроссовера Peugeot 5008. Модель 2026 года предлагается в двух цветах кузова — чёрном и белом — и оснащается единственным вариантом силового агрегата, что позволяет сэкономить на утилизационном сборе. Габариты автомобиля: длина — 4670 мм, ширина — 1855 мм, высота — 1655 мм, дорожный просвет — 236 мм.

Техническая основа Peugeot 5008 — 1,6-литровый бензиновый двигатель мощностью 150 л.с., который агрегатирован с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач Aisin. Привод — исключительно передний.

Стандартное оснащение включает светодиодные фары, кондиционер, передние и задние парктроники, подогрев передних сидений, систему бесключевого доступа, круиз-контроль и рейлинги на крыше. Салон рассчитан на пять мест. По данным Quto.ru, цена стартует от 2 950 000 рублей, а срок поставки составляет 60−70 дней.

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