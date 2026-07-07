Опубликовано 07 июля 2026, 16:441 мин.
От создателей Volkswagen: в РФ привезли паркетник «Циюань» за 2,4 млн рублей
В России пошли продажи кроссовера Qiyuan Q05 стоимостью 2,4 млн рублей. В Россию по каналам параллельного импорта начали поступать кроссоверы Changan Qiyuan Q05, выяснил журнал Motor. За дизайн модели отвечал Клаус Цикиора (Бишоф) — бывший шеф-дизайнер марки Volkswagen. Длина новинки — 4435 мм, ширина — 1855 мм, высота — 1595 мм, а размер колёсной базы составляет 2735 мм.
© Changan
Единственный электромотор мощностью 163 л.с. вращает передние колёса, но 30-минутная мощность составляет всего 80 л.с., что делает машину «проходной».
В топовой версии кроссовер оснащается тяговым аккумулятором ёмкостью 51,9 кВт∙ч, с которым паспортный запас хода составляет 506 км. Максимальная скорость — 160 км/ч.
В комплектацию Ultra+ входят системы активной безопасности, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша, плюс обогрев, вентиляция и массаж передних сидений.
Как выяснил журнал Motor, приобрести электрокар можно под заказ, заплатив 2,4 млн рублей. Срок поставки составляет 25-30 дней.
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