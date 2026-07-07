От создателей Volkswagen: в РФ привезли паркетник «Циюань» за 2,4 млн рублей

В России пошли продажи кроссовера Qiyuan Q05 стоимостью 2,4 млн рублей. В Россию по каналам параллельного импорта начали поступать кроссоверы Changan Qiyuan Q05, выяснил журнал Motor. За дизайн модели отвечал Клаус Цикиора (Бишоф) — бывший шеф-дизайнер марки Volkswagen. Длина новинки — 4435 мм, ширина — 1855 мм, высота — 1595 мм, а размер колёсной базы составляет 2735 мм.