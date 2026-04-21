«Оторвало голову»: полиция поймала беглянку на Mercedes после наезда на велокурьера

По предварительным данным, накануне поздно вечером на улице Садовой-Черногрязской женщина за рулем автомобиля Mercedes совершила столкновение с электровелосипедом и автомобилем такси, после чего произвела наезд на место проведения ремонтных работ, а затем — еще на несколько транспортных средств.

В результате аварии водитель электровелосипеда и женщина-пассажир автомобиля Mitsubishi не выжили. Также имеются пострадавшие.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, находятся на контроле в прокуратуре.