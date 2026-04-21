Опубликовано 21 апреля 2026, 12:51
«Оторвало голову»: полиция поймала беглянку на Mercedes после наезда на велокурьера

В Москве поймали виновницу жуткого ДТП, в котором велокурьеру оторвало голову. Прокуратура Центрального административного округа взяла на контроль установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия, которое произошло накануне вечером в центре Москвы, сообщает Telegram-канал ведомства.
ДТП
ДТП
Алексей Морозов
Алексей Морозов

По предварительным данным, накануне поздно вечером на улице Садовой-Черногрязской женщина за рулем автомобиля Mercedes совершила столкновение с электровелосипедом и автомобилем такси, после чего произвела наезд на место проведения ремонтных работ, а затем — еще на несколько транспортных средств.

В результате аварии водитель электровелосипеда и женщина-пассажир автомобиля Mitsubishi не выжили. Также имеются пострадавшие.

Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, находятся на контроле в прокуратуре.

ДТП

Управлявшему электровелосипедом мужчине после столкновения с Mercedes, по предварительной информации, оторвало голову, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Позже ТАСС сообщил, что устроившая ДТП в центре Москвы водитель была за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

Женщина-водитель задержана. В правоохранительных органах агентству сообщили, что, по предварительным данным, причиной ДТП стало значительное превышение допустимой скорости движения водителем иномарки.

Источник:Прокуратура Москвы
Автор:Алексей Морозов
