«Оторвало голову»: полиция поймала беглянку на Mercedes после наезда на велокурьера
По предварительным данным, накануне поздно вечером на улице Садовой-Черногрязской женщина за рулем автомобиля Mercedes совершила столкновение с электровелосипедом и автомобилем такси, после чего произвела наезд на место проведения ремонтных работ, а затем — еще на несколько транспортных средств.
В результате аварии водитель электровелосипеда и женщина-пассажир автомобиля Mitsubishi не выжили. Также имеются пострадавшие.
Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, находятся на контроле в прокуратуре.
Управлявшему электровелосипедом мужчине после столкновения с Mercedes, по предварительной информации, оторвало голову, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Позже ТАСС сообщил, что устроившая ДТП в центре Москвы водитель была за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
Женщина-водитель задержана. В правоохранительных органах агентству сообщили, что, по предварительным данным, причиной ДТП стало значительное превышение допустимой скорости движения водителем иномарки.
Читайте также:
