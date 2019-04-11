Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
16:45

Новый Subaru Outback получит салон в стиле Volvo

Компания опубликовала снимок интерьера универсала следующего поколения

Американский офис Subaru опубликовал фотографию интерьера нового Outback. Дизайн передней панели универсала напоминает модели Volvo c вертикально установленным «планшетом» мультимедийки и расположенным по его краям дефлекторами климатической установки. Публичный дебют Subaru Outback нового поколения состоится 17 апреля на автосалоне в Нью-Йорке.
Загрузка...

Универсал построен на новой глобальной модульной платформе Subaru Global Platform (SGP), как и нынешний Forester. В конструкции «тележки» широко использованы сверхвысокопрочные стали, у нее снижен центр тяжести, уровень шума и вибраций. Жесткость увеличена на 70-100 процентов. Вдобавок машины, построенные на SGP, могут быть оснащены различными типами силовых установок.

Тизер Subaru Outback нового поколения

По предварительной информации, из моторной гаммы «Аутбека» исчезнет шестицилиндровый агрегат объемом 3,6 литра. Ему на смену придет 2,4-литровый турбооппозитник (264 силы и 376 Нм) от Ascent. Также ожидается появление гибрида e-Boxer с силовой установкой из 2,0-литрового «оппозитника» мощностью 150 сил, 16,7-сильного электромотора и вариатора.

Subaru Outback текущего поколения

Дизайн интерьера нового Subaru Outback будет в точности повторять Legacy. У седана после смены поколения появился такой же вертикальный экран мультимедийного комплекса. Он разделен на три части: сверху отображается работа аудиосистемы, посередине находятся виртуальные кнопки с доступом ко всем основным функциям, а внизу – климат-контроль.

>
Reload
1 / 3

Интерьер нового Subaru Legacy

Subaru Outback текущего поколения доступен в России по цене от 2 659 000 рублей. Универсал предлагается с двигателями 2.5 и 3.6, вариатором Lineartronic и полным приводом.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...