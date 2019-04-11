Новый Subaru Outback получит салон в стиле Volvo

Универсал построен на новой глобальной модульной платформе Subaru Global Platform (SGP), как и нынешний Forester. В конструкции «тележки» широко использованы сверхвысокопрочные стали, у нее снижен центр тяжести, уровень шума и вибраций. Жесткость увеличена на 70-100 процентов. Вдобавок машины, построенные на SGP, могут быть оснащены различными типами силовых установок.
По предварительной информации, из моторной гаммы «Аутбека» исчезнет шестицилиндровый агрегат объемом 3,6 литра. Ему на смену придет 2,4-литровый турбооппозитник (264 силы и 376 Нм) от Ascent. Также ожидается появление гибрида e-Boxer с силовой установкой из 2,0-литрового «оппозитника» мощностью 150 сил, 16,7-сильного электромотора и вариатора.
Дизайн интерьера нового Subaru Outback будет в точности повторять Legacy. У седана после смены поколения появился такой же вертикальный экран мультимедийного комплекса. Он разделен на три части: сверху отображается работа аудиосистемы, посередине находятся виртуальные кнопки с доступом ко всем основным функциям, а внизу – климат-контроль.
Subaru Outback текущего поколения доступен в России по цене от 2 659 000 рублей. Универсал предлагается с двигателями 2.5 и 3.6, вариатором Lineartronic и полным приводом.