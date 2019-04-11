Новый Subaru Outback получит салон в стиле Volvo

Дизайн интерьера нового Subaru Outback будет в точности повторять Legacy. У седана после смены поколения появился такой же вертикальный экран мультимедийного комплекса. Он разделен на три части: сверху отображается работа аудиосистемы, посередине находятся виртуальные кнопки с доступом ко всем основным функциям, а внизу – климат-контроль.