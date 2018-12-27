Mitsubishi отправит «Аутлендеры» на сервис из-за угрозы возгорания

Узнать о том, попадает ли конкретный автомобиль под действие отзыва, можно из списка VIN-номеров, опубликованных на сайте Росстандарта. На сервисе проверят минусовой кабель аккумулятора и при необходимости заменят его. Все работы проведут для владельцев машин бесплатно.

В конце ноября было объявлено об отзыве 63,4 тысячи «Аутлендеров» из-за возможного оплавления разъема электропроводки под сиденьем водителя. До этого в ремонт пришлось отправиться 145 тысячам кроссоверов Outlander PHEV, Outlander и ASX.