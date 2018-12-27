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17:05

Mitsubishi отправит «Аутлендеры» на сервис из-за угрозы возгорания

В России под отзыв попало почти пять тысяч автомобилей

Компания Mitsubishi Motors объявила об отзыве 4950 вседорожников Outlander. Причиной начала сервисной акции стала опасность возгорания автомобилей.

Длительный тест Mitsubishi Outlander GT: часть 1, часть 2.

На сервис придется отправиться машинам, которые были куплены с марта по август текущего года. У этих кроссоверов может перегреться минусовой кабель аккумулятора, что может стать причиной возгорания.

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Узнать о том, попадает ли конкретный автомобиль под действие отзыва, можно из списка VIN-номеров, опубликованных на сайте Росстандарта. На сервисе проверят минусовой кабель аккумулятора и при необходимости заменят его. Все работы проведут для владельцев машин бесплатно.

В конце ноября было объявлено об отзыве 63,4 тысячи «Аутлендеров» из-за возможного оплавления разъема электропроводки под сиденьем водителя. До этого в ремонт пришлось отправиться 145 тысячам кроссоверов Outlander PHEV, Outlander и ASX.

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