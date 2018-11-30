Mitsubishi отзовет в России 63 тысячи «Аутлендеров»

Как говорится в сообщении Росстандарта, «Аутлендеры» отзывают из-за возможного оплавления разъема электропроводки под сиденьем водителя. Почему именно это может произойти, не уточняется. Известно лишь, что на сервисе разъем переместят «в место, где возникновение неисправности исключено».

Узнать о том, подпадает ли какой-либо автомобиль под действие акции, можно из списка VIN-номеров на сайте Росстандарта. Традиционно все ремонтные работы для владельцев проведут бесплатно.