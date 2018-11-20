Group 25
Acura
Acura
Alfa Romeo
Alfa Romeo
Aston Martin
Aston Martin
Audi
Audi
BMW
BMW
Bentley
Bentley
Bugatti
Bugatti
Cadillac
Cadillac
Chery
Chery
Chevrolet
Chevrolet
Untitled 2
Chrysler
Citroen
Citroen
Dodge
Dodge
Ferrari
Ferrari
Fiat
Fiat
Ford
Ford
GAZ
GAZ
Great Wall Motors
Great Wall
Honda
Honda
Hummer
Hummer
Hyundai
Hyundai
Infiniti
Infiniti
Jaguar
Jaguar
Jeep
Jeep
Kia
KIA
Lada
Lada
Lamborghini
Lamborghini
Land Rover
Land Rover
Lexus
Lexus
Lifan
Lifan
Maserati
Maserati
Mazda
Mazda
Mercedes-Benz
Mercedes-Benz
Mini
Mini
Mitsubishi
Mitsubishi
Nissan
Nissan
Opel
Opel
Peugeot
Peugeot
Porsche
Porsche
Renault
Renault
Rolls-Royce
Rolls Royce
Saab
Saab
Seat
Seat
Shuanghuan
Shuanghuan
Skoda
Skoda
Smart
Smart
SsangYoung
SsangYong
Subaru
Subaru
Suzuki
Suzuki
Tesla
Tesla
Toyota
Toyota
UAZ
UAZ
Volkswagen
Volkswagen
Volvo
Volvo
Загрузка...
20 ноября, 16:56

Большой кроссовер Hyundai заметили на улице за неделю до премьеры

Машину сфотографировали во время съемок рекламы

В Сети появились новые фотографии большого кроссовера Hyundai — Palisade. Автомобиль, названный в честь в честь ряда скальных образований и прибрежного района Лос-Анджелеса Pacific Palisades, заметили во время съемок рекламного ролика. Публичный дебют новинки состоится на автосалоне в Лос-Анджелесе 28 ноября.

В начале ноября Hyundai подтвердила названием модели, а через несколько дней появился первый снимок кроссовера. Модель станет ближайшим родственником восьмиместного Kia Telluride, получит двигатель V6, опциональный полный привод, шести- или восьмидиапазонный «автомат».

Первая официальная фотография Hyundai Palisade оказалась в распоряжении издания «Авторевю» через несколько дней после анонса имени нового кроссовера.

Данные о платформе расходятся: по одной из версий, в основу Palisade ляжет заднеприводная «тележка» от флагманского седана K900, по другой — модифицированная версия платформы Hyundai Santa Fe.

Дизайн нового кроссовера должен символизировать безопасность. По мнению производителя, это важно целевой аудитории — семьям с подрастающими детьми. Palisade будет иметь четкую дифференциацию от остального модельного ряда и, вероятно, станет первой моделью, внешность которой разработан с учетом специфики сегмента.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...