Большой кроссовер Hyundai заметили на улице за неделю до премьеры

Дизайн нового кроссовера должен символизировать безопасность. По мнению производителя, это важно целевой аудитории — семьям с подрастающими детьми. Palisade будет иметь четкую дифференциацию от остального модельного ряда и, вероятно, станет первой моделью, внешность которой разработан с учетом специфики сегмента.