Большой кроссовер Hyundai заметили на улице за неделю до премьеры

В начале ноября Hyundai подтвердила названием модели, а через несколько дней появился первый снимок кроссовера. Модель станет ближайшим родственником восьмиместного Kia Telluride, получит двигатель V6, опциональный полный привод, шести- или восьмидиапазонный «автомат».
Первая официальная фотография Hyundai Palisade оказалась в распоряжении издания «Авторевю» через несколько дней после анонса имени нового кроссовера.
Данные о платформе расходятся: по одной из версий, в основу Palisade ляжет заднеприводная «тележка» от флагманского седана K900, по другой — модифицированная версия платформы Hyundai Santa Fe.
Дизайн нового кроссовера должен символизировать безопасность. По мнению производителя, это важно целевой аудитории — семьям с подрастающими детьми. Palisade будет иметь четкую дифференциацию от остального модельного ряда и, вероятно, станет первой моделью, внешность которой разработан с учетом специфики сегмента.