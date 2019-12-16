Volkswagen Passat провалил «лосиный тест»

В тесте принял участие дизельный Passat R-Line с двухлитровым двигателем мощностью 190 лошадиных сил, который работает в паре с DSG. Оказалось, что автомобиль способен пройти «лосиный тест» только на скорости 73 километра в час, а стоит надавить на педаль газа чуть сильнее и увеличить скорость до 76 километров в час, как универсал заносит.

Специалисты обратили внимание на некоторую закономерность: аналогичную проблему с избыточной поворачиваемостью двумя годами ранее выявили у соплатформенного Arteon.