UAZ придумал фары для «Русского Прадо»

Скорее всего, инновационные элементы появятся на следущем поколении «Патриота» с автоматической трансмиссией или на новом автомобиле, который основной акционер группы «Соллерс» Вадим Швецов назвал «Русским Прадо».

Внедорожник построят на новой архитектуре «класса Прадо», по оценкам его стоимость будет составлять порядка 1,5 миллиона рублей. При этом, инвестиции в проект составили семь миллиардов рублей. В разработке новой платформы также принимают участие специалисты НАМИ.