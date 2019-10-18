UAZ придумал фары для «Русского Прадо»

Судя по внешнему виду детали, все элементы фары будут полностью светодиодными, включая ближний и дальний свет, а также поворотники. На текущих моделях производителя в оптике используются исключительно обычные галогенные лампы.
В начале этой недели отечественный производитель запатентовал еще одну революционную для своих моделей деталь. Судя по изображениям на сайте Роспатента, новые модели получат иной тоннель с USB-разъемами и воздуховодами для задних пассажиров, а также электронный стояночный тормоз.
Скорее всего, инновационные элементы появятся на следущем поколении «Патриота» с автоматической трансмиссией или на новом автомобиле, который основной акционер группы «Соллерс» Вадим Швецов назвал «Русским Прадо».
Внедорожник построят на новой архитектуре «класса Прадо», по оценкам его стоимость будет составлять порядка 1,5 миллиона рублей. При этом, инвестиции в проект составили семь миллиардов рублей. В разработке новой платформы также принимают участие специалисты НАМИ.