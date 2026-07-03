Перечислены привычки водителей, сокращающие ресурс вариатора

Самым опасным фактором эксперт назвал тюнинг двигателя: увеличение крутящего момента, на который агрегат не рассчитан, резко снижает его ресурс.

Среди других негативных факторов — резкие старты с места, буксировка тяжелых прицепов и постоянная высокая нагрузка на низких оборотах. На длительных остановках на светофорах специалист советует переключать рычаг из положения Drive в Neutral, чтобы снизить паразитную нагрузку.

Плетнев также отметил важность правильного обслуживания. Замену масла необходимо проводить строго по регламенту (каждые 40−60 тыс. км), используя только оригинальные жидкости, так как вариатор критичен к вязкости и фрикционным свойствам. При этом недостаточно менять масло через сливную пробку — требуется полная замена через обменник или с разбором поддона, чтобы удалить стружку и продукты износа.

Зимой автомобиль нужно прогревать 2−3 минуты на холостых оборотах, чтобы масло в коробке стало более жидким. Летом важно следить за состоянием радиатора вариатора (часто общего с двигателем): забитый пухом и грязью радиатор приводит к перегреву.

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