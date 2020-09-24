Представлен самый мощный серийный Peugeot

«Заряженный» Peugeot 508 Sport Engineered оснащен трехмоторной силовой установкой. В её составе — бензиновый двигатель и два электромотора, расположенных на передней и задней осях. Суммарная отдача системы составляет 360 лошадиных сил и 520 Нм крутящего момента. До «сотни» 508-й разгоняется за 5,2 секунды. Максимальная скорость – 250 километров в час.
И лифтбек, и унивесал оборудованы адаптивной подвеской с тремя режимами работы: Comfort, Hybrid и Sport. Кроме того, для него предусмотрено пять ездовых режимов. При переключении в профиль Electric автомобиль сможет проехать на электротяге 42 километров с максимальной скоростью до 140 километров в час. Режим Hybrid обеспечит автоматическое переключение между ДВС и электромоторами. Спортивные настройки позволят активировать максимальную мощность, а 4WD обеспечит максимальное сцепление с дорогой на скользких покрытиях. Также для модели доступен гибридный режим Comfort для спокойного движения.
Фото: Peugeot
Зарядить аккумуляторную батарею Peugeot 508 Sport Engineered можно несколькими способами: менее чем за семь часов от бытовой сети либо за два часа от семикиловаттной настенной зарядки Wall Box.
В списке оснащения Peugeot 508 Sport Engineered — система ночного видения, адаптивный круиз-контроль, а также системы удержания в полосе и автоматического торможения. Помимо этого, перечь оборудования включает проекционный дисплей и 10-дюймовый экраном мультимедиа.
Peugeot 508 Sport Engineered можно будет приобрести в трех вариантах окраски кузова. Для модели будет доступен серый Selenium Grey, жемчужно-черный Perla Nera Black, а также жемчужно-белый Pearl White. Старт приема заказов на самую мощную модель в истории французской компании начнется в середине октября 2020 года. Стоимость лифтбека пока не раскрывается.
В декабре прошлого года компания Peugeot объявила о планах вывода на рынок «заряженной» модели 508 в кузовах лифтбек и универсал. Тогда же сообщалось, что новая модификация станет первым серийным автомобилем марки мощностью свыше 300 лошадиных сил.