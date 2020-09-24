Представлен самый мощный серийный Peugeot

«Заряженный» Peugeot 508 Sport Engineered оснащен трехмоторной силовой установкой. В её составе — бензиновый двигатель и два электромотора, расположенных на передней и задней осях. Суммарная отдача системы составляет 360 лошадиных сил и 520 Нм крутящего момента. До «сотни» 508-й разгоняется за 5,2 секунды. Максимальная скорость – 250 километров в час.

И лифтбек, и унивесал оборудованы адаптивной подвеской с тремя режимами работы: Comfort, Hybrid и Sport. Кроме того, для него предусмотрено пять ездовых режимов. При переключении в профиль Electric автомобиль сможет проехать на электротяге 42 километров с максимальной скоростью до 140 километров в час. Режим Hybrid обеспечит автоматическое переключение между ДВС и электромоторами. Спортивные настройки позволят активировать максимальную мощность, а 4WD обеспечит максимальное сцепление с дорогой на скользких покрытиях. Также для модели доступен гибридный режим Comfort для спокойного движения.