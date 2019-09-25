Peugeot Boxer превратился во внедорожный дом на колесах

Концептуальный однообъемник построен на базе обычного Peugeot Boxer, но в отличие от донора оснащен полноприводной трансмиссией Dangel. Подробности о ней французы приберегли до официальной презентации, но, скорее всего, задняя ось здесь подключается при пробуксовке передних колес через вискомуфту, как на собираемых в России Peugeot Expert и Citroen Jumpy, а также их пассажирских версий Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer.