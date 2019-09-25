Peugeot Boxer превратился во внедорожный дом на колесах

Концептуальный однообъемник построен на базе обычного Peugeot Boxer, но в отличие от донора оснащен полноприводной трансмиссией Dangel. Подробности о ней французы приберегли до официальной презентации, но, скорее всего, задняя ось здесь подключается при пробуксовке передних колес через вискомуфту, как на собираемых в России Peugeot Expert и Citroen Jumpy, а также их пассажирских версий Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer.
Полезный объем внутреннего пространства Boxer 4x4 — десять квадратных метров. Оно полностью оборудовано для проживания трех человек. Частью концепта являются электрический велосипед Peugeot eM02 FS Powertub и традиционное канадское каноэ, закрепленное на крыше. Также у кемпера увеличенный дорожный просвет и внедорожные покрышки BFGoodrich. Информации о двигателе нет, но в России, к примеру, Boxer можно заказать только с дизелем 2.2 мощностью 130 и 150 лошадиных сил.
Boxer 4x4 продолжает серию тематических концептов. В 2018 году на Женевском автосалоне дебютировал Rifter 4x4, тоже с полноприводной трансмиссией Dangler.
Годом раньше аналогичный концепт — SpaceTourer 4X4 Ë — показал Citroen. А вот «экспедиционный» 3008-й для спецпроекта Top Gear так и остался с передним приводом.