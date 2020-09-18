Заряжаемые гибриды не угодили экологам

Однако и они на самом деле на такие экологичные, как принято считать. Марка Polestar рассчитала, что на этапе производства кроссовера с традиционным двигателем внутреннего сгорания (в качестве примера компания взяла Volvo XC40) в атмосферу выбрасывается 14 тонн эквивалента CO₂. Показатель электрического Polestar 2 и батареи к нему — 24 тонны. Во время эксплуатации XC40 добавит еще 41 тонну, а «двойка» — 23 тонны, если использовать смешанные источники электроэнергии, и 0,4 тонны — при условии, что электричество получают только из возобновляемых источников.

Чтобы показатели суммарных выбросов парниковых газов электромобиля и машины с ДВС сравнялись, нужно проехать на электротяге минимум 50 тысяч километров.