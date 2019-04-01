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19:21

Внешность крошечного кроссовера Hyundai перестала быть секретом

Появились шпионские фотографии экстерьера и салона модели Venue

© autocarindia.com
В Сети появились первые фотографии компактного кроссовера Hyundai Venue, на которых раскрыта внешность и салон автомобиля. Модель рассекретят 17 апреля – она дебютирует одновременно в Индии и США.
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Судя по снимкам, которые опубликовала индийская версия журнала Autocar, кроссовер получит такую же двухэтажную светотехнику, что и модели Kona и Santa Fe. Задняя часть кузова выполнена в стилистике концепта Carlino, дебютировавшего на моторшоу в Индии три года назад. На крышке багажника виден шильдик с надписью «Turbo», что подтверждает появлявшуюся ранее информацию о том, что Venue может получить бензиновый турбомотор объемом один литр, работающий в паре с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями.

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Кроме того, в гамму двигателей должны войти 1,4-литровые агрегаты (бензиновый и дизельный), выдающие около 100 сил.

В Hyundai ранее заявляли, что новый кроссовер предназначен для молодых людей, ведущих активный образ жизни, которые ценят в автомобилях уникальный стиль.

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Ожидается, что стоить такая машина будет дешевле «Коны» и «Креты». Индийские СМИ предполагают, что Hyundai Venue обойдется примерно в 800 тысяч рупий (748 тысяч рублей по текущему курсу), тогда как «Крета» стоит от 960 тысяч рупий (898 тысяч рублей).

На индийском рынке, который станет для Venue первым, продажи новинки начнутся в мае.

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