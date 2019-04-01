Внешность крошечного кроссовера Hyundai перестала быть секретом

Ожидается, что стоить такая машина будет дешевле «Коны» и «Креты». Индийские СМИ предполагают, что Hyundai Venue обойдется примерно в 800 тысяч рупий (748 тысяч рублей по текущему курсу), тогда как «Крета» стоит от 960 тысяч рупий (898 тысяч рублей).

На индийском рынке, который станет для Venue первым, продажи новинки начнутся в мае.