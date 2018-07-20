Видео: рекордный заезд Volkswagen на Пайкс Пике со всех ракурсов

Компания Volkswagen опубликовала полное видео рекордного заезда электрического спортпрототипа I.D. R на гонке по подъему на холм Пайкс Пик. Соревнование завершилось месяц назад, однако ролик появился только сейчас.

Электрический «Фольксваген» оснащен 680-сильной силовой установкой, литий-ионной батареей и огромным двухсекционным антикрылом шириной 2,35 метра. Автомобиль под управлением победителя «24 часов Ле-Мана» Ромена Дюма проехал почти 20-километровую трассу Пайкс Пика, состоящую из 156 поворотов, за 7 минут 57,148 секунды.

Дюма на 16 секунд превзошел предыдущий рекорд трассы, установленный девятикратным чемпионом мира по ралли Себастьеном Лебом на 875-сильном прототипе Peugeot 208 T16. Его достижение не могли побить с 2013 года.

В 1980-х команда Volkswagen тоже участвовала в Пайкс Пике. Тогда на старт был выставлен 640-сильный двухмоторный Golf. Однако до финиша машина не смогла добраться из-за поломки подвески.