Посмотрите, как 680-сильный электрокар побил бензиновый рекорд гонки

Пульс

Видео: рекордный заезд Volkswagen на Пайкс Пике со всех ракурсов

Dd7f38db84019262230810930fc48495bcc53679
20 июля 2018

Компания Volkswagen опубликовала полное видео рекордного заезда электрического спортпрототипа I.D. R на гонке по подъему на холм Пайкс Пик. Соревнование завершилось месяц назад, однако ролик появился только сейчас.

[Мы съездили на Пайкс Пик и своими глазами увидели, как VW I.D. R порвал «бензиновый» рекорд гонки](https://motor.ru/reports/vwpikespeak.htm)

Мы съездили на Пайкс Пик и своими глазами увидели, как VW I.D. R порвал «бензиновый» рекорд гонки

Электрический «Фольксваген» оснащен 680-сильной силовой установкой, литий-ионной батареей и огромным двухсекционным антикрылом шириной 2,35 метра. Автомобиль под управлением победителя «24 часов Ле-Мана» Ромена Дюма проехал почти 20-километровую трассу Пайкс Пика, состоящую из 156 поворотов, за 7 минут 57,148 секунды.

Дюма на 16 секунд превзошел предыдущий рекорд трассы, установленный девятикратным чемпионом мира по ралли Себастьеном Лебом на 875-сильном прототипе Peugeot 208 T16. Его достижение не могли побить с 2013 года.

В 1980-х команда Volkswagen тоже участвовала в Пайкс Пике. Тогда на старт был выставлен 640-сильный двухмоторный Golf. Однако до финиша машина не смогла добраться из-за поломки подвески.

Пик напряжения

Самые крутые электрические суперкары для «Гонки к облакам»

Теги:
VolkswagenPikes Peak
Новости по теме
25 июня 2018
Электрический Volkswagen установил два рекорда «Пайкс Пика»
21 июня 2018
Электрический VW оказался быстрее Леба в квалификации «Гонки к облакам»
4 июня 2018
Гоночный Volkswagen впервые за 30 лет проехал по горе Пайкс Пик
17 мая 2018
Видео: подготовка спортпрототипа Volkswagen к гонке «Пайкс Пик»
28 апреля 2018
Volkswagen восстановил двухмоторный Golf для «Пайкс Пика»